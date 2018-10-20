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Сборная Китая по волейболу стала третьей на чемпионате мира

Спорт

Встреча закончилась со счетом по партиям 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) в пользу сборной Китая

Сборная Китая по волейболу стала третьей на чемпионате мира
Иллюстрация: Fivb.com
Волейбол

Токио, 20 октября 2018, 14:18 — REGNUM  Китайская сборная завоевала бронзовые медали чемпионата мира по волейболу, проходящем в Японии, обыграв в матче за третье место команду Нидерландов. Об этом 20 октября сообщает Матч ТВ.

Встреча проходила в Иокогаме и закончилась со счетом по партиям 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) в пользу волейбольной сборной Китая.

В финале турнира встретятся сборные Сербии и Италии. Российская сборная на турнире выбыла из борьбы на стадии второго группового турнира.

Отметим, чемпионат мира по волейболу заканчивается 20 октября и проходит в Японии уже в пятый раз.

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Волейбол
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