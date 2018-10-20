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Воронов занимает 4-е место после короткой программы на Гран-при США

Спорт

Сергей Воронов результатом 78,18 баллов находится на 4-м месте

Воронов занимает 4-е место после короткой программы на Гран-при США
Luu
Сергей Воронов

Вашингтон, 20 октября 2018, 14:10 — REGNUM  Российский фигурист Сергей Воронов показал четвертый результат по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America, проходящем в Эверетте, сообщает Sport 24.

На первом месте представитель США Натан Че, набравший 90,58 баллов за короткую программу. На втором чех Михал Бржезина с результатом 82,09 очков. На третьем спортсмен из Малайзии Джулиан Йи Чже-Цзе с 81,52 баллами.

Сергей Воронов, допустивший во время исполнения своей короткой программы помарки при выполнении тройного лутца и тройного акселя, с результатом 78,18 баллов находится на 4-м месте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российский дуэт фигуристов Владимир Морозов и Евгения Тарасова лидирует после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Эверетте.

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