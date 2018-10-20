Воронов занимает 4-е место после короткой программы на Гран-при США

Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Российский фигурист Сергей Воронов показал четвертый результат по итогам короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America, проходящем в Эверетте, сообщает Sport 24.

На первом месте представитель США Натан Че, набравший 90,58 баллов за короткую программу. На втором чех Михал Бржезина с результатом 82,09 очков. На третьем спортсмен из Малайзии Джулиан Йи Чже-Цзе с 81,52 баллами.

Сергей Воронов, допустивший во время исполнения своей короткой программы помарки при выполнении тройного лутца и тройного акселя, с результатом 78,18 баллов находится на 4-м месте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российский дуэт фигуристов Владимир Морозов и Евгения Тарасова лидирует после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Эверетте.