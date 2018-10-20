«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» на выезде

Пекин, , 13:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нефтекамска одержал победу на выезде над пекинским клубом «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 20 октября Матч ТВ.

К 26-й минуте встречи в счете уверенно вели хозяева (0:2) после шайб Брендона Йипа и Олли Палолы на 18-й и 24-й минутах встречи соответственно, однако реализованное шайбой Павла Куликова большинство и гол его партнера по команде Падакина на 39-й выровняли счет на табло (2:2). В третьем же периоде хоккеисты «Нефтехимика» окончательно взяли инициативу в свои руки и ещё дважды — шайбами Микаэля Руохомяя (в большинстве) и Марата Хайруллина на 44-й и 47-й минутах, поразили ворота соперника те самым доведя встречу до победы нефтекамского клуба. Итог матча 4:2 в пользу «Нефтехимика».

По итогам матча команды расположились рядом в турнирной таблице Западной конференции: «Нефтехимик» на восьмой строчке, а «Куньлунь» на девятой.