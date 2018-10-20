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Михал Бурлиж подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Спорт

Бурлиж стал пятым легионером магнитогорской команды

Магнитогорск, Челябинская область, 20 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Чешский хоккеист Михал Бурлиж подписал контракт на один сезон с магнитогорским клубом «Металлург», сообщает 20 октября официальный сайт команды.

Бурлиж стал пятым легионером магнитогорской команды, кроме него в «Метталурге» выступают за «Магнитку» выступают форварды Ник Шор, Мэтт Эллисон, Ииро Пакаринен и Деннис Расмуссен.

Чешский нападающий будет выступать за «Металлург» под номером 88 и заменит в составе команды, с которым ранее магнитогорский клуб расторг соглашение по обоюдному согласию.

Отметим, ранее Михал Бурлиж выступал в составе команды «Белые тигры» из Либерец, с которой он в сезоне 2015/16 стал чемпионом Чехии. Также Бурлиж является лучшим бомбардиром в чешском чемпионате с 1 шайбами и 3 голевыми передачами в текущем сезоне.

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