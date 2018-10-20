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Карен Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля по теннису

Спорт

Соперники провели на корте 1 час 7 минут, сильнее оказался Хачанов со счетом по партиям 6:2, 6:7

Карен Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля по теннису
si.robi
Карен Хачанов

Москва, 20 октября 2018, 13:26 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля, одержав победу в четвертьфинальном поединке над представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем, сообщает 20 октября Матч ТВ.

Соперники провели на корте 1 час 7 минут, сильнее оказался Хачанов со счетом по партиям 6:2, 6:7. Российский теннисист сделал 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта. Его соперник трижды подал навылет, два раза совершил двойную ошибку на подаче и не реализовал ни оного брейк-пойнта.

В полуфинале Карен Хачанов встретится с другим российским теннисистов на турнире — Даниилом Медведевым, ранее победившем во встрече с литовским спортсменом Ричардасом Беранкисом.

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