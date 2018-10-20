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Фигуристы Морозов и Тарасова лидируют на этапе ГП после короткой программы

Спорт

Спортсмены получили 71,24 балла за свое выступление

Фигуристы Морозов и Тарасова лидируют на этапе ГП после короткой программы
Luu
Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Вашингтон, 20 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Российский дуэт фигуристов Владимир Морозов и Евгения Тарасова лидирует после исполнения короткой программы на этапе Гран-при «Скейт-Америка», проходящем в американском городе Эверетт, сообщает 20 октября Spot 24.

Спортсмены получили 71,24 балла за свое выступление. Другая российская пара — Александр Коровин и Алиса Ефимова, занимает второе место с результатом 62,38 балла. На третьем месте после исполнения короткой программы дуэт из Германии Нолан Зигерт и Минерва Фабьен Хасе, с 60,04 очками.

Произвольная программа будет показана фигуристами позднее 20 октября, соревнования в Эверетте продлятся до 2 октября.

Отметим, американский этап Гран-при открывает престижную серию чемпионата мира по фигурному катанию. В этих соревнованиях, проходящих с 1995 года, сильнейшие фигуристы мира согласно рейтингу Международного союза конькобежцев.

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