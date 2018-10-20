Сироткин прокомментировал слухи о его возможном увольнении из «Вильямс»

Остин, США, , 12:08 — REGNUM Российский пилот команды «Фурмула-1» «Вильямс» Сергей Сироткин прокомментировал информацию о его возможном увольнении из команды, его слова 20 октября приводит портал gptoday.com.

Как считает российский пилот, на всех этапах карьеры возникают разговоры о том, что может и что не может произойти, потому Сироткин не прислушивается к таким слухам.

«Я знаю, что не могу сделать больше, чем делаю сейчас. Что будет, то будет», — завил российский пилот «Вильямса» и заключил, что он просто будет стараться максимально хорошо выполнять свои профессиональные обязанности.

Отметим, 12 октября «Вильямс» подписал с британским пилотом Джорджем Расселом многолетнего контракта с 2019 года, у Сергея Сироткина контракт на следующий сезон с «Вильямс» отсутствует. Также ранее руководство «Вильямса» подтвердило СМИ информация о том, что место Сироткина в команде может занять французский пилот Эстебан Окон.