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Феттель оштрафован на три места на Гран-при США

Спорт

Такие штрафные санкции будут применены к немецкому пилоту за то, что он превысил скорость во время действия на трассе красных флагов

Феттель оштрафован на три места на Гран-при США
Morio
Себастьян Феттель

Остин, США, 20 октября 2018, 12:05 — REGNUM  Пилота команды «Формула-1» Себастьяна Феттеля оштрафуют на три позиции на гран-при этапа чемпионата «Формула-1» в США, сообщает 20 октября Autosport.

По данным издания, такие штрафные санкции будут применены к немецкому пилоту за то, что он превысил скорость во время действия на трассе красных флагов после вылета с трассы во время первой практики Шарля Леклера.

Феттель недостаточно снизил скорость и не уложился в минимальное допустимое время прохождения отрезка трассы.

Отметим, в настоящий момент Себастьян Феттель отстает от лидера чемпионата в личном зачете — Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес», на 67 очков. На Гран-при США немецкому пилоту нужно проиграть лидеру меньше 8 очков, чтобы сохранить хотя бы какие-то шансы на звание чемпиона.

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Формула 1
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