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Российские керлингисты вышли в полуфинал ЧМ среди смешанных команд

Спорт

Игра проходила в канадском городе Келоуна и закончилась со счетом 11:2 в пользу российской команды

Российские керлингисты вышли в полуфинал ЧМ среди смешанных команд
Chase N
Сборная России по кёрлингу

Оттава, 20 октября 2018, 11:36 — REGNUM  Сборная команда России вышла в полуфинал чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, обыграв в четвертьфинале турецкую сборную. Об этом 20 октября сообщает Sport 24.

Игра проходила в канадском городе Келоуна и закончилась со счетом 11:2 в пользу российской команды.

В составе смешанной российской сборной по керлингу выступали Даниил Горячев, Александр Еремин, Анастасия Москалева и Мария Комарова.

Соперником сборной России по полуфиналу станет победители встречи Германия-Испания.

Отметим, ранее в рамках группового этапа сборная России по керлингу выиграла в семи матчах из восьми, ступив только Финляндии и победив у Австралии, Бразилии, Дании, Ирландии, Нидерландов, США, и Швейцарии.

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