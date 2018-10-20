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«Вашингтон» уступил по буллитам «Флориде»

Спорт

Итоговый счет встречи 6:5 в пользу «Флориды»

«Вашингтон» уступил по буллитам «Флориде»
Перед ударом

Вашингтон, 20 октября 2018, 09:55 — REGNUM  Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» уступили в домашнем противостоянии с командой клуба «Флорида Пантерз», проиграв по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 20 октября Матч ТВ.

Первый и второй период преимущество было за гостями. Итог первого тайма 4:1, второго 5:4 в пользу «Флориды». Однако в третьем хозяева отыгрались, сравняв счет до 5:5. Овертайм прошел без забитых шайб, а в буллитах удача снова оказалась на стороне гостей. Итоговый счет встречи 6:5 в пользу «Флориды».

Шайбы у победителей забивали: Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо, причем Юбердо стал также автором победного гола. У хозяев поразили ворота гостей Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём.

Отметившийся шайбой в составе «Флориды» российский хоккеист Евгений Дадонов также записал на свой счет результативную передачу. Российский же нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов тоже набрал в матче два очка, сделав две результативные передачи. Другой российский форвард хозяев — Александр Овечкин, не отметился во встрече никакими результативными действиями.

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