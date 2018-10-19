«Локомотив» одолел «Ростов» в 11-м туре РПЛ

Москва, , 22:26 — REGNUM 19 октября на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Локомотив» и «Ростов». Матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе первой половины забил атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук, замкнув навес Вячеслава Игнатьева — 1:0. В следующей же атаке Сверрир Ингасон вновь сделал счет равным — 1:1. На 60-й минуте Соломон Кверквелия забил победный мяч в ворота «Ростова» — 2:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Ростов»)

Удары 14/4

Удары в створ 3/3

Владение 54%/46%

Фолы 8/15

Угловые 3/3

«Локомотив», набрав 18 очков, поднялся на 4-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тем же количеством очков опустился на 5-е место.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Кверквелия, Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Денисов, Миранчук, Миранчук.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Салетрос, Сигурдарсон, Ионов.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Гулиев — 31, Баринов — 42, Ингасон — 66, Салетрос — 69, Кверквелия — 77, Сигурдссон — 88.

Голы: Миранчук 26 — 1:0, Ингасон 27 — 1:1, Кверквелия 60 — 2:1.