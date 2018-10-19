Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике — 2020 пройдёт в Москве

Москва, , 15:58 — REGNUM Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года пройдёт в Москве. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Решение о проведении соревнований в Москве было принято на конгрессе Европейской федерации тяжёлой атлетики. В последний раз Россия принимала континентальные соревнования в 2011 году, тогда турнир прошёл в Казани.

Отмечается, что 19 октября истекает срок дисквалификации ФТАР, которая была наложена Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) в связи с допинговыми скандалами.

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