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Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике — 2020 пройдёт в Москве

Спорт

Решение о проведении соревнований в Москве было принято на конгрессе Европейской федерации тяжёлой атлетики

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике — 2020 пройдёт в Москве
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Тяжёлая атлетика

Москва, 19 октября 2018, 15:58 — REGNUM  Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года пройдёт в Москве. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Решение о проведении соревнований в Москве было принято на конгрессе Европейской федерации тяжёлой атлетики. В последний раз Россия принимала континентальные соревнования в 2011 году, тогда турнир прошёл в Казани.

Отмечается, что 19 октября истекает срок дисквалификации ФТАР, которая была наложена Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) в связи с допинговыми скандалами.

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Тяжелая атлетика
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