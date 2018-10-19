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Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера «Спартака»

Спорт

Вместе с Епанчинцевым из клуба ушёл его помощник Дмитрий Гоголев

Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера «Спартака»
Skitterphoto
Хоккей

Москва, 19 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Вадим Епанчинцев покинул команду. Об этом 19 октября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что вместе с Епанчинцевым из клуба ушёл его помощник Дмитрий Гоголев. Отвечавший за работу с защитниками Игорь Уланов продолжит работу в команде.

Напомним, Епанчинцев стал главным тренером «Спартака» перед сезоном 2017/18. Под его руководством команда пробились в плей-офф КХЛ впервые с 2011 года, однако в первом раунде проиграла в серии ЦСКА со счётом 0:4.

В текущем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице КХЛ, одержал восемь побед в 19 матчах.

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