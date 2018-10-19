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«Металлург» подписал контракт с чешским форвардом Булиржом

Спорт

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19

Магнитогорск, Челябинская область, 19 октября 2018, 13:56 — REGNUM  Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с чешским форвардом Михалом Булиржом. Об этом 19 октября сообщается на странице клуба в Twitter.

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано до конца сезона 2018/19. В «Металлурге» он будет играть под 88 номером.

Предыдущим клубом Булиржа были «Белые Тигры» из Либереца, в составе которого он стал чемпионом Чехии в сезоне 2015/16.

В магнитогорском клубе Булирж будет выступать вместо нападающего Войтека Вольски, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Металлург» расторг контракт с нападающим Вольски

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