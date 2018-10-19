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Семак заявил, что «Зенит» продолжает рассчитывать на Кокорина

Спорт

Семак выразил надежду, что наказание будет адекватно тем поступкам, которые он совершил

Санкт-Петербург, 19 октября 2018, 13:20 — REGNUM  Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб продолжает рассчитывать на возвращение форварда Александра Кокорина в состав команды. Об этом 19 октября сообщает «Матч ТВ».

«Рассчитывали и рассчитываем», — сказал Семак.

При этом он выразил надежду, что наказание со стороны закона и со стороны клуба будет адекватно тем поступкам, которые Кокорин и Мамаев совершили. Он также добавил, что никто не может их защищать в связи с теми событиями, которые произошли.

«Это поступок, который нельзя описать никакими словами, — все всё прекрасно видели», — добавил наставник «Зенита».

Напомним, Кокорин и Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. Оба заключены под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд отказался изменить меру пресечения для Павла Мамаева.

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