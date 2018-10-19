Семак предложил Кокорину и Мамаеву «подмести внутри себя»

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал свою оценку поведению футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»), находящихся под арестом в Москве по обвинению в хулиганстве и побоях.

Семак высказался по поводу ситуации с Кокориным и Мамаевым в пятницу, 19 октября, в ходе пресс-конференции в преддверии выездной игры «Зенита», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Главный тренер «Зенита» прежде всего отметил, что в результате противоправных действий футболистов, к счастью, «никто не умер и никого не покалечили». Однако за свои ошибки «нужно нести адекватное и справедливое наказание».

Семак подчеркнул, что закон един для всех, независимо от положения и финансового состояния правонарушителя.

«Наказание со стороны закона и со стороны клуба обязательно будет, и оно будет адекватным тем проступкам, которые они (Кокорин и Мамаев) совершили. Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом, и тот урок, который они уже получили, чтобы это был сигнал взять веник и что-то подмести внутри себя», — сказал наставник «Зенита».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в центре Москвы. В первой пострадал личный водитель сотрудницы «Первого канала» — он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Второй инцидент произошел в одном из столичных кафе, где у футболистов разгорелся конфликт с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. В ходе конфликта Кокорин ударил Пака стулом по голове.

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