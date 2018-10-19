Полузащитник «Спартака» Ананидзе получил от Неймара футболку с автографом

Москва, , 12:45 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе получил в подарок от бразильского форварда Неймара в подарок его игровую футболку с автографом. Об этом Ананидзе сообщил на своей странице в Instagram.

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии передал Ананидзе свою футболку с автографом и надписью «Жано с наилучшими пожеланиями».

Напомним, в марте 2018 года Ананидзе получил тяжёлую травму колена, после чего он проходил восстановление в течение полугода. В сентябре он вернулся к тренировкам.

В текущем сезоне 26-летний хавбек ещё не сыграл ни в одном матче Российской Премьер-Лиги.