В Ярославской области открыли футбольное поле — подарок ФИФА

Ярославль, , 12:24 — REGNUM В поселке Щедрино Ярославского района Ярославской области состоялась презентация полноформатного искусственного футбольного поля, реализованного по программе ФИФА «ГОЛ-2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

В 2013 году комиссия международной федерации футбола одобрила региональную программу развития детско-юношеского футбола и выдела 500 тысяч долларов на строительство поля класса ФИФА «2 звезды».

Программа «Гол» существует уже 12 лет и Ярославская область стала первой в России. Поле было построено Российским футбольным союзом, а в сентябре 2018 года его передали в собственность Ярославского района. В регионе это единственное поле класса ФИФА «2 звезды».

«Поле будет использоваться жителями поселка Щедрино, спортивным клубом общеобразовательной школы в селе Лучинское, детской футбольной командой из Красных ткачей и для проведения районных физкультурно-массовых мероприятий. Кроме того, там будут на безвозмездной основе будут заниматься с мальчишками тренера регбийного клуба «Флагман», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр Ярославского района Павел Судаков.

Когда ФИФА договаривалось с Ярославской областью о создании поля в Щедрино, то было условие: если поле будет построено до 2020 года, регион сможет рассчитывать на поддержку ФИФА в строительстве еще 4 таких полей — в Рыбинске, а также в Пошехонском, Любимском и Даниловском районах. Впрочем, пока неизвестно, будет ли продолжена программа.