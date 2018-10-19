Голкипер «Питтсбурга» Мюррей признан первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей. Об этом 19 октября сообщается на сайте лиги.

Мюррей оставил свои ворота «сухими» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», отразив все 38 бросков соперника, благодаря чему «Питтсбург» победил со счётом 3:0.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, забросивший три шайбы в матче с «Нью-Джерси» (5:3).

Третьей звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого две результативные передачи в матче с «Бостоном» (3:2).

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