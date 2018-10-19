Пятница, 19 Октября 2018 года
14:11:18 МСК

«Металлург» расторг контракт с нападающим Вольски

Спорт

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон

Магнитогорск, Челябинская область, 19 октября 2018, 12:04 — REGNUM  Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с форвардом Войтеком Вольски. Об этом 19 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил игрока и пожелал ему дальнейших успехов.

В последнем матче за команду против омского «Авангарда» Вольски сыграл 17,5 минут и отметился голевой передачей.

В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач.

Читайте также: Экс-защитник «Нефтехимика» Костев дисквалифицирован за допинг

Читайте развитие сюжета: «Металлург» подписал контракт с чешским форвардом Булиржом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить