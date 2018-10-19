«Металлург» расторг контракт с нападающим Вольски

Магнитогорск, Челябинская область, 19 октября 2018, 12:04 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с форвардом Войтеком Вольски. Об этом 19 октября сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил игрока и пожелал ему дальнейших успехов.
В последнем матче за команду против омского «Авангарда» Вольски сыграл 17,5 минут и отметился голевой передачей.
В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач.
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