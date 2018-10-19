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«Не ищите черную кошку»: Акинфеев о своем уходе из сборной России

Спорт

По его словам, он, как и многие другие спортсмены, ушли из команды из-за последствий полученных травм

«Не ищите черную кошку»: Акинфеев о своем уходе из сборной России
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 19 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев, сообщил, что причина его ухода из национальной команды связана с нежеланием «играть на два фронта». Интервью со спортсменом было опубликовано на YouTube-канале GUtv.

По его словам, он, как и многие другие спортсмены, ушли из сборной из-за последствий полученных травм. Кроме того, Акинфеев, поступивший на вечернее отделение РГУ нефти и газа им. Губкина, подчеркнул, что ищущим скрытые причины его ухода не следует «искать черную кошку в темной комнате».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев принял решение покинуть национальную команду и сконцентрироваться на выступлении за московский ЦСКА. В официальном Twitter-аккаунте национальной команды было опубликовано видео, посвященное заслуженному спортсмену.

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