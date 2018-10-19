Пятница, 19 Октября 2018 года
10:41:26 МСК

Акинфеев поступил университет нефти и газа имени Губкина

Спорт

Акинфеев будет учиться в магистратуре по направлению «Менеджмент»

Акинфеев поступил университет нефти и газа имени Губкина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Игорь Акинфеев

Москва, 19 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поступил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщается на сайте вуза, опубликовавшего приказ о зачислении.

Капитан «армейцев» будет учиться в магистратуре по направлению «Менеджмент». На экзаменах он набрал 78 баллов и был зачислен на очно-заочное отделение.

Отметим, что в 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры. Он защитил диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. По словам голкипера, он принял это решение из-за травм и теперь сосредоточится на выступлениях за ЦСКА.

Читайте также: Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить