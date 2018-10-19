Акинфеев поступил университет нефти и газа имени Губкина

Москва, , 10:16 — REGNUM Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поступил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщается на сайте вуза, опубликовавшего приказ о зачислении.

Капитан «армейцев» будет учиться в магистратуре по направлению «Менеджмент». На экзаменах он набрал 78 баллов и был зачислен на очно-заочное отделение.

Отметим, что в 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры. Он защитил диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. По словам голкипера, он принял это решение из-за травм и теперь сосредоточится на выступлениях за ЦСКА.

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