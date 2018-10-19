«Формула-1»: Серхио Перес продолжит выступать за Force India в 2019 году

Сильверстоун, Великобритания, , 09:53 — REGNUM 18 октября команда «Формулы-1» Force India продлила контракт с мексиканским пилотом Серхио Пересом. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

«Я очень счастлив, наконец, объявить о своем будущем, и я действительно мотивирован на 2019 год. Force India была моим домом с 2014 года и позволила мне расти как пилоту и демонстрировать мои навыки на трассе. За последние пять сезонов мы добились большого успеха, но я думаю, что лучшее еще впереди. Новые инвестиции, которыми наслаждается команда, вселяют в меня уверенность, и я очень рад будущему», — заявил спортсмен.

Таким образом, на сезон 2019 года в пелетоне остаются три вакантных места — по одному в командах Force India, Williams и Torro Rosso. Как сообщало ИА REGNUM, российский пилот Даниил Квят в будущем году вновь сядет за руль болида команды Torro Rosso.

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