«Лос-Анджелес» потерпел разгромное поражение от «Айлендерс»

Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Валттери Фильппула. Также по шайбе забросили Кейси Чижикас, Джош Бейли, Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Эндрю Лэдд.

В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли и Джефф Картер. Результативную передачу записал на свой счёт российский форвард Илья Ковальчук.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 2-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды шесть очков в шести матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 26-м месте, в активе команды пять очков в семи играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 2:7 (1:1, 0:2, 1:4).

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