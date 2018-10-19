«Тампа» не оставила шансов «Детройту» в матче НХЛ

Тампа, США, , 09:00 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили Бренден Пойнт, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Результативными передачами отметились Никита Кучеров и Михаил Сергачёв.

Отметим, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков в матче.

В составе «Ред Уингз» единственный гол забил нападающий Люк Гленденинг. «Детройт» крайне неудачно начал сезон, проиграв в первых семи матчах.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в пяти матчах. «Детройт» идёт на 31-м месте, в активе команды два очка в семи играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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