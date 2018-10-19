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Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Нурмагомедова

Спорт

Матч между «Анжи» и ЦСКА пройдёт 19 октября в Махачкале. Перед матчем запланирована церемония чествования Хабиба Нурмагомедова

Махачкала, 19 октября 2018, 08:39 — REGNUM  Несколько футболистов московского ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Фотографии опубликованы на страницах игроков в Instagram.

ЦСКА прилетел в Махачкалу на матч 11-го тура чемпионата России против «Анжи». Игроки «армейцев» Ильзат Ахметов, Хетаг Хосонов и Виталий Жиронкин не упустили случая сфотографироваться с поясом Нурмагомедова.

Напомним, матч между «Анжи» и ЦСКА пройдёт 19 октября в Махачкале. Перед матчем запланирована церемония чествования Хабиба Нурмагомедова.

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Также предполагается, что Нурмагомедов нанесёт первый удар по мячу перед матчем.

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