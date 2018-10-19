В Буэнос-Айресе завершились III Летние юношеские Олимпийские игры

Буэнос-Айрес, , 08:20 — REGNUM В столице Аргентины прошла торжественная церемония закрытия III Летних юношеских Олимпийских игр. Трансляция мероприятия велась 18 октября на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Организаторы решили провести красочную церемонию закрытия Игр в олимпийской деревне. На шествии знаменосцев сборную России представлял чемпион III летних юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу Сергей Чернышев.

В своей приветственной речи президент МОК Томас Бах назвал завершившийся турнир «фантастическим», поблагодарил участвовавших спортсменов, а также страну-хозяйку Игр, волонтеров, и всех тех, «кто сделал спортивный праздник возможным».

Напомним, сборная России одержала победу в медальном зачете Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Российские олимпийцы завоевали рекордные 59 медалей (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых).

Читайте также: Сборная России побила рекорд по числу медалей на юношеской Олимпиаде