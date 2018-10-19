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Состоялась церемония закрытия юношеских Олимпийских игр

Спорт

Сборная России стала победителем в медальном зачёте соревнований, завоевав 59 медалей, из которых 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых

Буэнос-Айрес, 19 октября 2018, 08:17 — REGNUM  В Буэнос-Айресе прошла церемония закрытия летних юношеских Олимпийских игр. Мероприятие состоялось в олимпийской деревне.

С приветственной речью к спортсменам выступил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. После этого прошло красочное представление.

В заключительной части мероприятия состоялось шествие знаменосцев, в котором сборную России представлял чемпион игр по брейк-дансу Сергей Чернышев. После чего олимпийский флаг был передан представителям Сенегала, где в 2022 году пройдут IV летние юношеские Олимпийские игры.

Напомним, сборная России стала победителем в общекомандном медальном зачёте соревнований. Российская команда завоевала 59 медалей, из которых 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых.

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Олимпийские игры
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