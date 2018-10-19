Дзюба поздравил сборную России по мини-футболу с серебром юношеских игр

Санкт-Петербург, , 08:07 — REGNUM Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил сборную России по мини-футболу с серебром юношеских Олимпийских игр.

В заключительный день соревнований российские футболисты встречались в финале со сборной Бразилии и уступили со счётом 1:4.

На церемонии награждения игроки сфотографировали «жест Дзюбы», которым тот отмечает забитые голы. Нападающий опубликовал фото на своей странице в Instagram и поздравил сборную России с серебряными медалями.

«Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал форвард «Зенита».

https://www.instagram.com/p/BpFi3cKlFaK/

Напомним, юношеские Олимпийские игры прошли в Буэнос-Айресе. Сборная России стала победителем в общекомандном медальном зачёте.

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