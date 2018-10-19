Панарин отдал две голевые передачи в матче «Коламбуса» с «Филадельфией»

Коламбус, США, , 07:50 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфией Флаейрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Коламбуса» дубль оформил Кэм Аткинсон. Оба своих гола он забил с передач российского форварда Артемия Панарина.

Также в составе «Джекетс» отличились Энтони Дюклер, Ник Фолиньо, Джош Андерсон и Сонни Милано.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и Оскар Линдблом. Одну результативную передачу записал на свой счёт российский защитник Иван Проворов.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в шести матчах. «Филадельфия» идёт на 23-м месте, в активе команды шесть очков в семи играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Филадельфия Флаейрз» (Филадельфия) — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

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