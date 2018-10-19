«Питтсбург» разгромил «Торонто» благодаря трём очкам Малкина

Торонто, Канада, , 07:23 — REGNUM «Питтсбург Пинвинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Героем матча стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который стал автором двух шайб в ворота «Торонто». Одну из них форвард забросил в первом периоде, а вторую — в концовке матча в пустые ворота.

Автором третьей шайбы стал защитник Крис Летанг, также поразивший пустые ворота соперника. Результативную передачу записал на свой счёт Малкин.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 12 очков в восьми матчах. «Питтсбург» идёт на 13-м месте, в активе команды восемь очков в шести играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Питтсбург Пинвинз» (Питтсбург) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

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