Четверг, 18 Октября 2018 года
15:49:40 МСК

«Ювентус» готов заплатить «МЮ» за Рашфорда €74 млн

Спорт

Рашфорд попал в сферу интересов туринского клуба

«Ювентус» готов заплатить «МЮ» за Рашфорда €74 млн
Patrick McDonald
Портрет Маркуса Рашфорда

Турин, Италия, 18 октября 2018, 14:39 — REGNUM  Туринский «Ювентус» готов предложить за нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда €74 млн. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Рашфорд попал в сферу интересов туринского клуба, который хочет воспользоваться тем, что форвард не получает регулярной игровой практики в «МЮ».

При этом отмечается, что английский клуб не готов вести переговоры о продаже 20-летнего игрока, который ярко выступает в составе сборной Англии.

Читайте также: Саутгейт: Рашфорд станет топ-игроком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить