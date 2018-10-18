Четверг, 18 Октября 2018 года
14:10:07 МСК

Фехтовальщица из Казахстана заняла первое место на чемпионате Азии

Спорт

На Филиппинах проходит чемпионат Азии по фехтованию

Манила, 18 октября 2018, 13:41 — REGNUM  На чемпионате Азии по фехтованию на Филиппинах среди участниц до 23 лет первое место в фехтовании на сабле заняла казахстанская спортсменка Айбике Хабибуллина, сообщили 18 октября в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

Второе место заняла также спортсменка из Казахстана Айгерим Сарыбаева. На прошедших Азиатских играх-2018 в Индонезии фехтовальщицы стали бронзовыми призерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в общем медальном зачете III Паразиатских игр, которые состоялись 6−13 октября в Индонезии, сборная Казахстана заняла 13-е место. Спортсмены из Казахстана завоевали пять золотых медалей, 15 — серебряных и 13 — бронзовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан занял 13 место на III Параазиатских играх в Индонезии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фехтование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить