Фехтовальщица из Казахстана заняла первое место на чемпионате Азии

Манила, , 13:41 — REGNUM На чемпионате Азии по фехтованию на Филиппинах среди участниц до 23 лет первое место в фехтовании на сабле заняла казахстанская спортсменка Айбике Хабибуллина, сообщили 18 октября в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

Второе место заняла также спортсменка из Казахстана Айгерим Сарыбаева. На прошедших Азиатских играх-2018 в Индонезии фехтовальщицы стали бронзовыми призерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в общем медальном зачете III Паразиатских игр, которые состоялись 6−13 октября в Индонезии, сборная Казахстана заняла 13-е место. Спортсмены из Казахстана завоевали пять золотых медалей, 15 — серебряных и 13 — бронзовых.

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