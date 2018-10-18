Разработан проект гибридного винтокрылого летательного аппарата

Париж, , 13:20 — REGNUM Компания Airbus Helicopters разработала проект скоростного гибридного винтокрылого летательного аппарата RACER. Об этом сообщает Defense Aerospace.

Отмечается, что летательный аппарат будет оснащен одним несущим винтом и двумя толкающими на законцовках крыла. Предполагается, что он сможет развивать скорость до 400 километров в час и выполнять полёты на расстояние более 700 километров.

Планируется, что лётные испытания аппарата планируется начать в 2020 году. На данный момент началось производство некоторых подсистем нового аппарата.

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