Казань, , 12:38 — REGNUM Казанский «Рубин» отстранён от участия в еврокубках. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 18 октября сообщается на сайте организации.

«Рубин» не сможет принять участия в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если получит право выступить в них в течение двух ближайших сезонов.

Решение об отстранении казанского клуба принял арбитраж УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

Отмечается, что клуб может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, в мае 2014 года УЕФА оштрафовал «Рубин» на €6 млн за нарушение правил финансового фэйр-плей. После этого было подписано соглашение об урегулировании. В июне сообщалось, что клуб не смог выполнить условия этого соглашения.

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