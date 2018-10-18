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Симона Халеп не сыграет на итоговом турнире WTA

Спорт

Халеп пропустит турнир из-за травмы спины

Симона Халеп не сыграет на итоговом турнире WTA
robbiesaurus
Симона Халеп

Бухарест, 18 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не сможет принять участия в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдёт в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Халеп пропустит турнир из-за травмы спины, у неё диагностирована межпозвоночная грыжа. Её заменит голландская теннисистка Кики Бертенс

«Моя спина не в порядке, я не тренировалась последние четыре недели и не готова выступать, у меня всё еще есть болевые ощущения», — сказала Халеп.

Напомним, итоговый турнир WTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халеп из-за травмы спины оказалась от участия в Кубке Кремля.

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