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«Реал» провёл переговоры с экс-наставником «Челси» Антонио Конте

Спорт

Представители «Реала» связывались с Конте, чтобы узнать, готов ли он к работе

«Реал» провёл переговоры с экс-наставником «Челси» Антонио Конте
Clément Bucco-Lechat
Антонио Конте на пресс-конференции

Мадрид, 18 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Мадридский «Реал» провёл предварительные переговоры с бывшим наставником «Челси» Антонио Конте. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что представители «королевского клуба» связывались с Конте, чтобы узнать, готов ли он к работе.

На сегодняшний день Конте находится без клуба. После окончания сезона 2017/18 тренер и «Челси» разорвали контракт.

На посту наставника мадридцев Конте может сменить Хулена Лопетеги, который со скандалом возглавил «Реал» перед стартом чемпионата мира — 2018 в России, из-за чего был уволен из сборной Испании.

Под руководством Лопетеги «Реал» в четырёх последних матчах потерпел три поражения и не забил ни одного гола.

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