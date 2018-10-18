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Эдинсон Кавани не планирует продлевать контракт с ПСЖ

Спорт

Кавани намерен сменить клуб после окончания сезона 2018/19

Эдинсон Кавани не планирует продлевать контракт с ПСЖ
Ailura
Эдинсон Кавани

Париж, 18 октября 2018, 11:38 — REGNUM  Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не планирует продлевать договор с французским клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Кавани намерен сменить клуб после окончания сезона 2018/19 из-за того, что недоволен своим положением в команде.

Отмечается, что Кавани недоволен тем, что его партнёры по команде Неймар и Килиан Мбаппе редко взаимодействуют с ним на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что в услугах уругвайца заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико». Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до конца сезона 2019/20.

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