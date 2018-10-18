Бывший тренер «Челси» может возглавить мадридский «Реал»

Мадрид, , 11:25 — REGNUM У руля футбольной команды «Реал» (Мадрид) может встать бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. О начале переговоров по этому вопросу сообщило Corriere dello Sport.

Читайте также: Названа причина увольнения Антонио Конте из «Челси»

Напомним, в настоящее время главным тренером «Реала» является Хулен Лопетеги. Ближайшие два матча станут для него определяющими.

На сегодняшний день мадридская команда занимает вторую строчку в группе в Лиге чемпионов.

Ранее в сюжете: Антонио Конте может возглавить «Бордо» после отказа Анри

Как сообщало ИА REGNUM, в отставку с поста главного тренера «Челси» Антонио Конте был отправлен в июле 2018 года. Причиной стало недопонимание с руководством клуба и конфликты с несколькими игроками. У руля команды Конте встал летом 2016 года. За это время клуб стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии.

В августе 2018 года сообщалось о возможном назначении Конте на пост главного тренера «Бордо». Однако бывший рулевой лондонского клуба отказался возглавить «Бордо», поскольку не смог договориться с руководством клуба об условиях личного контракта и о трансферной политике.

Добавим, что ранее Антонио Конте был главным тренером туринского «Ювентуса» и сборной Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Конте может возглавить «Реал» в случае отставки Лопетеги