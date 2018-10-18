Представитель Казахстана продолжит избирательную кампанию в президенты AIBA

Астана, , 10:56 — REGNUM Спортивный арбитражный суд разрешил представителю Казахстана Серику Конакбаеву проводить агитационную кампанию к выборам главы Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает издание Inside The Games.

Ранее Конакбаев не был зарегистрирован в качестве кандидата, так как не получил необходимое количество писем с поддержкой от национальной федерации. В результате среди кандидатов на пост главы AIBA остался один Гафур Рахимов, который исполняет обязанности президента организации. Окончательное решение о кандидатуре Серика Конакбаева будет принято 30 октября.

Напомним, в феврале 2018 года Международный олимпийский комитет инициировал расследование в отношении AIBA. Исполком МОК не устроил доклад международной ассоциации по вопросам управления финансами и антидопинговой программы.

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