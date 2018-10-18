Полузащитник сборной Чили Видаль получил штраф за драку в ночном клубе

Мюнхен, Германия, 18 октября 2018, 10:35 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль получил штраф в размере €800 тыс. за драку в ночном клубе. Об этом сообщает TZ.
Заседание суда состоялось 17 октября. Видаль не смог присутствовать на заседании, поскольку был в расположении сборной Чили. Суд вынес ему приговор заочно.
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Согласно приговору, Видаль обязан выплатить штраф €800 тыс. в течение 80 дней. Также штраф получил и участвовавший в драке брат футболиста Сандрино Видаль, который обязан выплатить €18 тыс.
Напомним, в 2017 году Видаль, который в то время играл за мюнхенскую «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена.
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