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«Крузейро» второй год подряд стал обладателем Кубка Бразилии

Спорт

В финале «Крузейро» одержал победу над «Коринтиансом»

Белу-Оризонти, Бразилия, 18 октября 2018, 10:24 — REGNUM  Футбольный клуб «Крузейро» второй год подряд стал обладателем Кубка Бразилии. В финале он одержал победу над «Коринтиансом».

В ответном матче финала футболисты «Крузейро» победили со счётом 2:1. Отличились Робиньо и Де Арраскаэта. В составе «Коринтианса» единственный гол забил Жадсон, реализовав пенальти.

Первый финальный матч завершился также победой «Крузейро» со счётом 1:0.

Таким образом, «Крузейро» второй год подряд выиграл Кубок Бразилии. В 2017 году клуб из Белу-Оризонти одержал победу над «Фламенго».

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