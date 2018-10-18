Белу-Оризонти, Бразилия, , 10:24 — REGNUM Футбольный клуб «Крузейро» второй год подряд стал обладателем Кубка Бразилии. В финале он одержал победу над «Коринтиансом».

В ответном матче финала футболисты «Крузейро» победили со счётом 2:1. Отличились Робиньо и Де Арраскаэта. В составе «Коринтианса» единственный гол забил Жадсон, реализовав пенальти.

Первый финальный матч завершился также победой «Крузейро» со счётом 1:0.

Таким образом, «Крузейро» второй год подряд выиграл Кубок Бразилии. В 2017 году клуб из Белу-Оризонти одержал победу над «Фламенго».