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Сборная России побила рекорд по числу медалей на юношеской Олимпиаде

Спорт

Всего сборная России выиграла 56 наград

Буэнос-Айрес, 18 октября 2018, 10:06 — REGNUM  Сборная России побила рекорд по числу завоеванных золотых медалей на юношеских Олимпийских играх. В 11-й день соревнований российская команда взяла три золота и одно серебро.

Золотую медаль выиграла Анастасия Шамонова соревнованиях по боксу в весовой категории 69−75 кг. Боксёр Алексей Дронов стал победителем в весовой категории свыше 91 кг.

Кроме того, золото в пляжном волейболе завоевали Мария Воронина и Мария Бочарова. Серебряную медаль в каратэ в весовой категории до 59 кг взяла Анна Чернышева.

Всего сборная России выиграла 56 наград, из которых 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых, досрочно обеспечив себе победу в общекомандном медальном зачёте.

Этот результат стал рекордным для российской команды. В 2014 году в Нанкине сборная России завоевала 27 золотых наград, а в 2010 году в Сингапуре — 18.

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Олимпийские игры
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