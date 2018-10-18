«Кливленд» проиграл «Торонто» на старте нового сезона НБА

Торонто, Канада, , 09:38 — REGNUM «Торонто Рэпторз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» на старте сезона 2018/19 НБА. Встреча завершилась со счётом 116:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Кайл Лоури, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов сделал форвард Кавай Леонард.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал форвард Кевин Лав, набравший 21 очко.

Напомним, «Кливленд» является финалистом плей-офф прошлого сезона НБА. В финале «Кливленд» проиграл в серии с «Голден Стэйт» со счётом 1:4.

«Торонто Рэпторз» (Торонто) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29).

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