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Каррера по-русски поздравил Касаткину с победой

Спорт

Каррера в компании Кафельникова посетил матч Касаткиной с Корне

Москва, 18 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил российскую теннисистку Дарью Касаткину с выходом в четвертьфинал Кубка Кремля. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Отличный матч, отличная победа. Отлично, Дарья!» — написал Каррера по-русски.

Отметим, Каррера посетил матч второго круга Кубка Кремля между Дарьей Касаткиной и француженкой Ализе Корне в компании знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Касаткина одержала победу над Корне со счётом 3:6, 7:5, 6:4 и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

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