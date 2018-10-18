Марадона собирается извиниться перед Месси за критику в его адрес

Буэнос-Айрес, , 08:27 — REGNUM Бывший аргентинский футболист Диего Марадона принесёт извинения нападающему «Барселоны» и аргентинской сборной Лионелю Месси, заявил адвокат Марадоны Матиас Морла, сообщает Marca.

По словам Морлы, Марадона собирается позвонить Месси, чтобы объяснить, что он имел в виду, когда высказывал критику в адрес футболиста.

«У Диего специфическая манера речи, поэтому его неправильно поняли», — сказал Морла.

Напомним, ранее Марадона заявил, что больше нельзя «обожествлять Месси». По его словам, за «Барселону» играет один Месси, а за сборную Аргентины — другой.

Также Марадона заявил, что Месси пытается показать себя лидером на поле, однако перед разговором с партнёрами по команде может уйти поиграть в «Плэйстейшн». Кроме того, по его мнению, бессмысленно делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем.

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