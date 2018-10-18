Анастасия Шамонова выиграла золото юношеской Олимпиады по боксу

Буэнос-Айрес, , 08:11 — REGNUM Российская спортсменка Анастасия Шамонова выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу на юношеских Олимпийских играх.

В финальном бою Шамонова одержала победу над представительницей Франции Талля Брилло. Бой завершился судейским решением со счётом 3:2 (28−29, 29−28, 29−28, 29−28, 28−29) в пользу Шамоновой.

Бронзовую награду завоевала казахстанская спортсменка Надежда Рябец, победившая представительницу Алжира Ичрак Чаиб со счётом 5:0.

Напомним, сборная России лидирует в общем медальном зачёте юношеских Олимпийских игр. Соревнования в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября.