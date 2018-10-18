Голевая передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» в матче с «Монреалем»

Монреаль, Канада, , 08:02 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Макс Доми, Майк Райлли и Брендан Галлахер. Отметим, что Галлахер забросил победную шайбу за 11 секунд до конца третьего периода.

В составе «Сент-Луиса» голы забили Винс Данн и Брэйден Шенн. Результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды девять очков в шести матчах. «Сент-Луис» идёт на 28-м месте, в активе команды четыре очка в шести играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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