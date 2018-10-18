Четверг, 18 Октября 2018 года
09:06:37 МСК

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» благодаря дублю Овечкина

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» благодаря дублю Овечкина
Michael Miller
Александр Овечкин

Вашингтон, 18 октября 2018, 07:51 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Также точными бросками отметились Джон Карлсон и Мэтт Нисканен. Результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Мика Зибанежад, Джимми Веси и Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в шести матчах. «Рейнджерс» идут на 25-м месте, в активе команды пять очков в семи играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

Читайте также: «Вегас» разгромил «Баффало» в матче НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить