«Химки» проиграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Стамбул, Турция, , 07:18 — REGNUM Подмосковные «Химки» проиграли турецкому «Фенербахче» в матче второго тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе «Фенербахче» наибольшую результативность показал форвард Никколо Мелли, который набрал 16 очков.

«Фенербахче» (Турция) — «Химки» (Россия) — 93:85 (28:21, 26:22, 12:20, 27:22).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА одержал победу над израильским «Маккаби» в матче второго тура баскетбольной Евролиги со счётом 89:86.

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